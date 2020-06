US-Präsident Trump hat ein Gesetz unterzeichnet, das Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit der Minderheit der Uiguren ermöglicht.

Der Entwurf wurde Ende Mai von Senat und Kongress genehmigt. Das Gesetz fordert Sanktionen gegen ein Mitglied des chinesischen Politbüros wegen grober Menschenrechtsverletzungen. Zudem müssen US-Unternehmen, die in China tätig sind, sicherstellen, dass sie keine Produkte verwenden, die in Zwangsarbeit in Arbeitslagern hergestellt wurden.



China drohte den USA mit Gegenmaßnahmen. Man werde eine entschlossene Antwort geben, erklärte das Außenministerium in Peking. Das Gesetz stelle eine grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas dar.