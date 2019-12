Berichte über die systematische Unterdrückung religiöser Minderheiten wie der Uiguren in China oder der Rohingya in Myanmar sorgen weltweit für Empörung.

"Die Situation eskaliert in den letzten Jahren", sagte der Journalist und Islamexperte, Mudhoon, im Dlf (Audiolink). "Muslimische Minderheiten werden aus politischen Gründen zu Feindbildern erklärt." So würden die Bestrebungen der Uiguren in China nach mehr Autonomie als Angriff auf die Integrität des Landes angesehen. Es gehe der Regierung in ihrem Vorgehen gegen die Minderheit darum, jede politische Opposition im Keim zu ersticken.



China wird vorgeworfen, die muslimische Minderheit in der Provinz systematisch zu verfolgen und in Lager einzusperren. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen sind mehr als eine Million Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in Umerziehungslagern inhaftiert, wo sie zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gewzungen würden. Die chinesische Regierung sagt, es handele sich bei den Lagern um "Bildungszentren", die freiwillig besucht würden.

Völkermord an den Rohingya in Myanmar

Ebenso werde auch das Dasein der Rohingya in Myanmar von der Regierung infrage gestellt, sagte Mudhoon. In der vergangenen Woche hat das Verfahren vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Myanmar begonnen. Dem Land wird Völkermord an den Rohingya vorgeworfen. 2017 sollen zudem 800.000 Angehörige der muslimischen Minderheit nach Bangladesch vertrieben worden sein. "Die Rohingya werden als Eindringlinge wahrgenommen, die man nicht mehr im Land haben will. Und auch die Räume für andere Minderheiten werden dort kleiner", sagte der Deutsche-Welle-Journalist Mudhoon.

Kein Aufschrei in anderen muslimischen Ländern

Skandalös sei ebenfalls, dass es in anderen muslimischen Ländern wie Saudi-Arabien oder Ägypten keinen Aufschrei gebe. Stattdessen hätten die Staaten das Vorgehen Chinas gegen die Uiguren ausdrücklich gelobt und darauf verwiesen, dass China das Recht habe, sich gegen Extremismus zu wehren. Die Länder würden, so Mudhoon, davor zurückschrecken, Kritik an China zu äußern. Saudi-Arabien und Ägypten wollten ihre eigene Integrität wahren und keine panislamischen Gefühle fördern.