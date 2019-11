Die Berichte über eine systematische Verfolgung der uigurischen Minderheit in China bringen auch europäische Unternehmen in Erklärungsnot.

Der Grünen-Politiker Bütikofer nannte es "unakzeptabel", wenn europäische Unternehmen aus dem Elend dort Profite ziehen. Er forderte im Deutschlandfunk, "sich offen mit der chinesischen Politik in Xinjiang anzulegen und zum Beispiel für die uigurischen Mitarbeiter die Rechte zu garantieren, die die chinesische Staatsführung ihnen nehmen will, oder aber dort das Geschäft einzustellen."

Kritik: VW schaue nicht genau hin

Der China-Experte Ross Anthony kritisierte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung direkt den Volkswagen-Konzern. China sei der größte Markt für das Unternehmen, deshalb schaue der Konzern nicht so genau hin. "Nehmen wir einmal an, ein Lagersystem dieses Ausmaßes würde in einem anderen Staat existieren, der Aufschrei der internationalen Gemeinschaft wäre gewaltig", ergänzte Anthony. Weil es aber um China gehe, würden Unternehmen wie VW schweigen.



Der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, Delius, sagte, es könne nicht sein, dass VW seine Augen davor verschließe, was unmittelbar vor den Werkstoren in Xinjiang passiere. Der Konzern unterhält in Xinjiang eine Fabrik, die er in Kooperation mit einem chinesischen Partner betreibt.

VW reagiert auf Kritik

Volkswagen hat mittlerweile auf die Kritik reagiert. Man sei sich der Lage bewusst und bemühe sich, einen Beitrag zur Entwicklung der Region und dem Zusammenleben der Volksgruppen zu leisten. Die Entscheidung für Xinjiang habe man aus rein wirtschaftlichen Gründen getroffen und man wolle die Aktivitäten ausbauen.



Auch BASF und Siemens sind in der Region tätig. Ein Sprecher des Ludwigshafener Chemiekonzerns nannte ebenfalls wirtschaftliche Gründe für das Engagement. Eine Missachtung der Menschenrechte schloss der Konzern für seine eigenen Geschäfte aus. Zudem sind verschiedene Banken in Xinjiang aktiv, auch die staatliche Förderbank KfW.

Regierung plant keine Einflussnahme

Das Auswärtige Amt erklärte am Montag, man befinde sich mit der chinesischen Regierung schon seit geraumer Zeit "zu dem Thema Uiguren immer wieder in sehr ernstem Gespräch". Sanktionen gegen China seien allerdings nicht geplant - ebensowenig wie eine Einflussnahme auf deutsche Unternehmen, die in der Region investieren wollten.



China hat in der Autonomieregion Xinjiang nach Recherchen internationaler Journalisten einen Unterdrückungsapparat etabliert. Zu dem Recherchekollektiv gehören auch NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.