Am ersten Tag eines Einreiseverbots für russische Männer hat die Ukraine nach offiziellen Angaben 100 Russen an der Grenze zurückgewiesen.

Der Grenzschutz in Kiew erklärte, in einigen Fällen sei der Zweck des Aufenthalts in der Ukraine unklar gewesen. Manche der Reisenden hätten sich nicht korrekt ausweisen können. Weiter hieß es, Russland habe seinerseits 40 Ukrainern die Einreise verweigert.



Die ukrainische Regierung verhängte vor Kurzem das Kriegsrecht für einige Landesteile. Es gilt vorerst für 30 Tage. Gestern wurde allen russischen Männern zwischen 16 und 60 Jahren für diese Zeit die Einreise verboten.



Hintergrund ist der jüngste Zwischenfall vor der Halbinsel Krim. Die russische Küstenwache hatte am vergangenen Sonntag drei ukrainische Marineschiffe aufgebracht und die Besatzungen festgenommen.