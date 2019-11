Im Zuge der Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump wird heute eine weitere Zeugin öffentlich vernommen.

Im Kongress in Washington wird die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Yovanovitch, erwartet. Sie hatte Trump bereits in der nichtöffentlichen Befragung belastet.



Die Demokraten versuchen zu beweisen, dass der Präsident sein Amt für Wahlkampfzwecke missbraucht hat. Er soll die Ukraine dazu gedrängt haben, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Biden und dessen Sohn einzuleiten.