US-Präsident Trump steht wegen eines umstrittenen Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj weiter unter Druck.

Die US-Demokraten sehen sich durch weitere Indizien in ihrem Vorhaben gestärkt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump prüfen zu lassen. Die Aussagen eines anonymen Hinweisgebers beinhalteten wichtige Anhaltspunkte für die Ermittlungen, hieß es. Nach Angaben verschiedener US-Medien soll Trump seinen Mitarbeitern offen gedroht haben. Demnach nannte er die Informanten Spione und sprach von Verrat. Dies habe man in früheren Zeiten anders gehandhabt. Trump spielte damit der Auslegung zufolge darauf an, dass Spionage ehemals mit der Todesstrafe geahndet wurde.



Ein Geheimdienstmitarbeiter hatte schwere Vorwürfe gegen Trump und dessen Regierungszentrale in Washington erhoben. Demnach hatten mehrere Regierungsmitarbeiter angegeben, der US-Präsident missbrauche sein Amt, um zu erreichen, dass sich ein anderes Land zu seinen Gunsten in die Präsidentschaftswahl 2020 einmischt.