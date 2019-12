Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben die Vorwürfe der Demokraten gegen Präsident Trump in der Ukraine-Affäre zurückgewiesen.

Es gebe keine Gründe, die eine Amtsenthebung des Präsidenten rechtfertigten, heißt es in einem Bericht der republikanischen Abgeordneten. Die Zeugenanhörungen im Geheimdienstausschuss hätten keine Belege für den Vorwurf geliefert, dass Trum seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj unter Druck gesetzt habe, Ermittlungen gegen politische Rivalen einzuleiten. Die Demokraten führten eine Kampagne um das politische System der Vereinigten Staaten auf den Kopf zu stellen.



Am morgigen Mittwoch befasst sich der Justizausschuss des Repräsentantenhauses in Washington mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren. Das Weiße Haus hat mitgeteilt, dass es keine Vertreter zu der Sitzung schicken werde.