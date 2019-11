Der persönliche Anwalt von US-Präsident Trump, Giuliani, weist Teile der Aussage des amerikanischen EU-Botschafters in der Ukraine, Sondland, zurück.

In einem Interview sagte Giuliani, er habe nie die US-Militärhilfe für die Ukraine mit Schlüsselfiguren in der Affäre besprochen. Sondland hatte gestern in seiner Aussage vor dem Repräsentantenhaus gesagt, er habe im Umgang mit der Ukraine auf ausdrückliche Anordnung Trumps mit Giuliani zusammengearbeitet. Dieser habe Forderungen an die ukrainische Regierung gestellt. Dabei ging es seinen Angaben darum, dass Selenskyj Untersuchungen auf den Weg bringt, die Trumps politischem Rivalen Biden hätten schaden können. Außerdem sei es um die Anbahnung eines von Selenskyj gewünschten Besuchs im Weißen Haus gegangen.