US-Präsident Trump hat im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre die frühere Bortschafterin seines Landes in Kiew, Yovanovitch, angegriffen.

Der Präsident äußerte sich per Twitter, während Yovanovitch im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagte. Überall, wo Yovanovitch hingegangen sei, habe sich die Lage verschlechtert, kritisierte Trump. Die Demokraten warfen dem Präsidenten daraufhin vor, Einschüchterung von Zeugen in Echtzeit zu betreiben. Der Ausschussvorsitzende Schiff sagte, es sei fürchterlich, dass Yovanovitch in der Anhörung einen weiteren Angriff des Präsidenten über sich habe ergehen lassen müssen. Bereits zuvor hatte sie ausgesagt, sie habe sich von vorherigen Aussagen Trumps bedroht gefühlt.