US-Präsident Trump hat ein Treffen mit den anonymen Informanten in der Ukraine-Affäre gefordert.

Trump schrieb auf Twitter, dass er sowohl den Whistleblower als auch dessen Zuträger persönlich treffen wolle. Wie jeder US-Bürger habe auch er das Recht, seine Ankläger zu kennen. Er sprach in diesem Zusammenhang von Betrug und falschen Informationen. Trump warf außerdem den Vorwurf der Spionage in den Raum und warnte vor Konsequenzen. Wie der Fernsehsender CBS berichtete, steht der Whistleblower unter Polizeischutz. Gegen den Hinweisgeber aus dem Geheimdienst seien Drohungen eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Unterdessen kündigte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Schiff, an, dass der Whistleblower schon sehr bald zur Sache aussagen werde.