Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben für ihre Ermittlungen zur Ukraine-Affäre unter Strafandrohung Dokumente vom Pentagon und einer Haushaltsbehörde angefordert.

Die Informationen - darunter wohl Emails, Sitzungsprotokolle und Beschlussvorlagen - sollen innerhalb von acht Tagen an das Parlament übergeben werden, heißt es in einem Schreiben der ermittelnden Ausschüsse. Für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump hatten die Demokraten in der vergangenen Woche bereits interne Dokumente vom Weißen Haus, dem Außenministerium und dem Vizepräsidenten angefordert. Sollte die Regierung die Dokumente nicht freigeben, droht wohl ein Rechtsstreit. Trump wird vorgeworfen, den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in einem Telefonat zu Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Biden und dessen Sohn gedrängt zu haben.



Im Streit um seine Steuererklärungen erlitt Trump eine juristische Niederlage: Ein Bundesrichter in New York entschied, dass gegen einen amtierenden Präsidenten strafrechtlich ermittelt werden darf. Damit kann die Staatsanwaltschaft nun unter Strafandrohung die persönlichen Steuererklärungen Trumps und seines Unternehmens der vergangenen Jahre anfordern. Bislang lehnt Trump eine Veröffentlichung ab. Seine politischen Gegner vermuten deshalb, das er etwas zu verbergen habe.