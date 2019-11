In den USA fordern die Republikaner in der Ukraine-Affäre eine Befragung des Sohns von Ex-Vizepräsident Biden sowie des anonymen Hinweisgebers.

Hintergrund sind die parlamentarischen Ermittlungen der oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump, die bereits mehrere Zeugen hinter verschlossenen Türen befragt haben. In einem Brief an den Leiter der Untersuchungen, Schiff, heißt es, nur so sei ein faires und gerechtes Verfahren möglich. In der Sache geht es um die Frage, ob ein Amtsmissbrauch vorlag, als Trump dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu Ermittlungen gegen Bidens Sohn aufforderte und zugleich Militärhilfen zurückhielt. Hunter Biden war bis April für einen ukrainischen Gaskonzern tätig, gegen den zeitweise ermittelt wurde.



Die Republikaner kritisieren das bisherige Vorgehen als zu einseitig. Mit ihrer Minderheit im Repräsentantenhaus können sie Zeugen lediglich vorschlagen, nicht aber selbst einladen. In der kommenden Woche sollen erstmals öffentlich Befragungen stattfinden.