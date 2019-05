Bundesaußenminister Maas hat von Russland die sofortige Freilassung der 24 festgenommenen ukrainischen Matrosen gefordert.

Der SPD-Politiker sagte bei einem Besuch in der Ukraine, die Inhaftierung der Männer sei unrechtmäßig gewesen. Dies sehe auch der Internationale Seegerichtshof so. Die Matrosen waren im vergangenen Jahr auf dem Weg vom Schwarzen ins Asowsche Meer von der russischen Küstenwache gewaltsam gestoppt worden. Seitdem sind sie in Moskau inhaftiert und müssen mit Gefängnisstrafen von bis zu sechs Jahren rechnen.



Maas hält sich seit heute gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Le Drian in Kiew auf, um mit dem neuen Präsidenten Selenskyj über den anhaltenden Krieg in der Ostukraine zu sprechen. Maas betonte, die Wahl von Selenskyj könne eine Chance bieten, den Stillstand zu überwinden und den Friedensplan von Minsk in die Tat umzusetzen.