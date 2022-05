Russland meldet Zerstörung westlicher Waffenlieferung (Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire/dpa)

Der Militärgouverneur von Luhansk, Hajdaj, berichtete, es gebe bereits massive Gefechte in den Gebieten Donezk und Luhansk. Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Stadt Sjewjerodonezk. Diese stehe seit Tagen unter Beschuss und werde ausgelöscht wie Mariupol. Es gebe Tote und Verletzte. Das russische Militär meldete zuletzt Angriffe auf Treibstofflager nahe Odessa an der Schwarzmeerküste. Zudem gab Russland an, eine Ladung westlicher Waffen und militärischer Ausrüstung nahe der Hauptstadt Kiew zerstört zu haben. Die Lieferung sei für die ukrainischen Truppen in der Donbass-Region bestimmt gewesen.

Gestern Abend hatte das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt, der Einsatz in Mariupol sei beendet. Die Truppen hätten das seit Wochen belagerte Stahlwerk unter ihre Kontrolle gebracht. Die letzten rund 500 Kämpfer des Regiments Asow hätten sich ergeben. Eine unabhängige Überprüfung dieser Angaben ist derzeit nicht möglich.

