Bundesentwicklungsministerin Schulze in der Ukraine. (dpa/Natacha Pisarenko)

Überall seien in dem Land die schrecklichen Folgen des russischen Angriffskriegs sichtbar, erklärte Schulze, die in den schwer zerstörten Kiewer Vorort Borodjanka gereist war. 185 Millionen Euro für Soforthilfemaßnahmen seien bereits genehmigt und etwa für den Bau von Wohnungen und Stromleitungen vorgesehen. Im Rahmen ihres Besuchs kommt Schulze im Laufe des Tages in Kiew unter anderem mit Ministerpräsident Schmyhal zusammen.

Angesprochen auf einen möglichen Besuch von Bundeskanzler Scholz, sagte die Ministerin, dass dieser in ständigem Kontakt mit Präsident Selenskyj stehe. Im Gegensatz zu mehreren anderen westlichen Staats- und Regierungschefs ist Scholz bislang nicht in die Ukraine gereist. Bundesaußenministerin Baerbock hatte sich vor zweieinhalb Wochen als erstes Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn in Kiew aufgehalten.

