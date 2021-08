Der belarussische Aktivist Schischow ist tot in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgefunden worden.

Die Polizei teilte mit, man habe Schischow erhängt an einem Baum in einem Park in der Nähe seiner Wohnung aufgefunden. Den Angaben zufolge wurden Ermittlungen aufgenommen - unter anderem wegen des Verdachts auf Mord.



Schischow war gestern als vermisst gemeldet worden. Er leitete die Organisation "Belarussisches Haus in der Ukraine". Die Gruppe kümmert sich um Unterbringung, Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitsplätze für Kritiker des belarussischen Präsidenten Lukaschenko, die aus dem Land geflohen sind.

