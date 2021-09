Auf einen engen Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyi ist ein Attentat verübt worden.

Serhij Schefir habe sich nahe Kiew in einem Auto befunden, als Unbekannte mit automatischen Waffen das Feuer eröffnet hätten, teilte die Polizei mit. Der Mann blieb unverletzt. Allerdings wurde der Fahrer des Wagens schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes ein. Nach den unbekannten Schützen wird gefahndet.



Schefir berät Präsident Selenskyj seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019. In der Ukraine hatte es in den vergangenen Jahren bereits mehrere Anschläge auf Politiker und Journalisten gegeben.

