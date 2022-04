Russische Angriffe

Ukraine bereitet weitere Fluchtkorridore für Zivilisten vor

In der Ukraine dauern die Bemühungen an, Zivilisten aus dem umkämpften Gebieten in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der Regierung in Kiew wurden im Osten des Landes neun sogenannte humanitäre Korridore mit Russland vereinbart. Für die Evakuierung brauche es aber dringend eine Feuerpause.

10.04.2022