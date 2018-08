Die Ukraine verliert nach Medienberichten durch Korruption Zolleinnahmen in Milliardenhöhe.

Die "Süddeutsche Zeitung" nennt einen Betrag von umgerechnet rund vier Milliarden Euro pro Jahr. Das entspreche weit mehr als einem Zehntel der Staatseinnahmen und sei doppelt so viel, wie sich die Regierung in Kiew in diesem Jahr von internationalen Geldgebern leihen wolle. Nach Recherchen des Blattes werden Waren von Importfirmen und Zollmitarbeitern systematisch umdeklariert, um Abgaben zu sparen. An den Betrügereien sollen demnach auch Mitarbeiter von Polizei, Generalstaatsanwaltschaft und Geheimdienst beteiligt sein.