Der ukrainische Außenminister Kuleba. (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Das hat das Außenministerium in Kiew bestätigt. Dabei ging es um umstrittene Äußerungen des deutschen Marine-Kommandeurs, hieß es. Bei dem Gespräch habe die ukrainische Regierung zudem deutlich gemacht, dass sie tief enttäuscht sei über das Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen.

Außenminister Kuleba schrieb, die Erklärungen der Bundesregierung passten nicht zur derzeitigen Sicherheitslage. Die Absage an Waffenlieferungen würden den russischen Präsidenten Putin ermutigen, einen neuen Angriff zu starten.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte der "Welt am Sonntag" gesagt, dass Deutschland der Ukraine ein Feldlazarett zur Verfügung stelle, aber keine Waffen liefern werde. Man müsse alles tun, um die Situation zu entschärfen. Andere Länder dagegen schicken Waffen in die Ukraine - unter anderem die USA. In der vergangenen Nacht landete in Kiew eine US-Frachtmaschine mit Munition für die ukrainischen Streitkräfte an Bord.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.