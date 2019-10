Nach dem Beginn der Truppenentflechtung im Osten der Ukraine hat Nato-Generalsekretär Stoltenberg Russland aufgefordert, alle russischen Truppen aus dem Gebiet abzuziehen.

Moskau trage bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens eine besondere Verantwortung, sagte Stoltenberg bei einem Besuch im ukrainischen Odessa. Russland bestreitet jede militärische Einmischung in den Konflikt in der Ostukraine.



Gestern hatte der Abzug von Regierungstruppen und prorussischen Rebellen aus Gebieten an der Frontlinie begonnen. Der Abzug ist eine der Bedingungen der russischen Regierung für ein erstes Treffen zwischen den Präsidenten Putin und Selenskyj, das im sogenannten Normandie-Format unter Beteiligung Deutschlands und Frankreichs stattfinden könnte. Die Bundesregierung arbeitet nach eigenen Angaben daran, ein Treffen vorzubereiten.