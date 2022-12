Raketenabschuss

Das Bild soll Teile der ukrainischen Rakete zeigen, die über dem Staatsgebiet von Belarus niedergegangen sein soll. (IMAGO / ITAR-TASS / Belarusian Silovik Telegram)

Das Verteidigungsministerium in Kiew teilte mit, man sei an einer ojektiven Überprüfung der Ereignisse interessiert. Die belarussische Flugabwehr hatte heute früh nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Minsk eine ukrainische Rakete vom Typ S-300 abgefangen. Sie sei in der Region Brest niedergegangen. Verletzt wurde demnach niemand. Belarus bestellte den Botschafter des Nachbarlandes ein. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, man verlange von der Ukraine eine umfassende Untersuchung des Vorfalls. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Auf belarussischem Boden befinden sich auch russische Einheiten, weil Belarus ihnen Militärbasen im Land überlassen hat.

Heute hatte es erneut eine Angriffswelle mit russischen Raketen auf die Ukraine gegeben. Unter anderem aus Kiew und Charkiw wurden schwere Explosionen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.