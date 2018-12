Die Bischöfe mehrerer orthodoxer Kirchen haben sich in Kiew zur Gründung einer eigenständigen ukrainischen Nationalkirche versammelt.

Vor der ältesten Kirche der Stadt, der Sophienkathedrale, bekundeten mehrere hundert Menschen ihre Unterstützung für die kirchliche Loslösung vom Nachbarland Russland. Die Polizei sicherte das Zentrum von Kiew mit mehreren tausend Einsatzkräften.



Die meisten der Bischöfe, Prieser und Laien, die an der Synode teilnehmen, kommen von zwei Kirchen, die bislang von den anderen orthodoxen Kirchen weltweit nicht anerkannt sind. Von der moskautreuen Kirche in der Ukraine nehmen nach Medienberichten nur zwei der mehr als 90 Bischöfe teil. Ehrengast der Versammlung ist der ukrainische Präsident Poroschenko.



Die oberste Autorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel, will der neuen ukrainischen Kirche im Januar die Eigenständigkeit zuerkennen.