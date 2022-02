Greenpeace-Aktivisten vor der ukrainischen Botschaft in Berlin. (picture alliance/dpa/Britta Pedersen)

Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen Brief an das Auswärtige Amt. Darin werde der Wunsch nach Waffen mit der angespannten sicherheitspolitischen Lage und der russischen Aggression begründet. Die Ukraine bittet demnach unter anderem um Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre, elektronische Ortungssysteme und Nachtsichtgeräte. In dem Brief wird den Angaben zufolge darauf verwiesen, dass es sich um "Waffensysteme defensiver Natur" handle.

Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Außenministein Baerbock reist kommende Woche in die Ukraine, Bundeskanzler Scholz in der Woche darauf. Anschließend wird er in Russland erwartet. Anfang nächster Woche wird Scholz in die USA reisen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.