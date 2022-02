Der ukrainische Botschafter in Neu Delhi, Polikha, sagte , Indien habe eine besondere Beziehung zu Russland und Premierminister Modi werde von Präsident Putin gehört. Im UNO-Sicherheitsrat hatte sich Indien zuletzt in den Konflikt neutral verhalten. Indische Medien berichten , die Regierung befinde sich in einem Dilemma. Sie müsse sich zwischen ihren demokratischen Prinzipien und der strategischen Partnerschaft mit Moskau entscheiden.