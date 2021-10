Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hat die deutsche Erinnerungspolitik kritisiert.

Sein Land zähle zu den am meisten betroffenen Nationen der schlimmsten Nazi-Verbrechen mit mehr als fünf Millionen ermordeten Zivilisten, darunter 1,5 Millionen ukrainische Holocaust-Opfer, sagte Melnyk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese enormen Opfer würden immer noch von der deutschen Politik und Öffentlichkeit übersehen. Dass Bundespräsident Steinmeier mit seinem Besuch die Opfer von Babi Jar in Kiew sowie die Millionen ukrainischen Kriegstoten in Korjukiwka würdige, sei eine gute Geste. Sie sei allerdings nur ein erster Schritt auf dem sehr langen Weg zur historischen Aussöhnung, meinte der Botschafter.



Steinmeier will morgen zunächst Korjukiwka besuchen und dann am Abend an der zentralen Gedenkfeier von Babi Jar in Kiew teilnehmen. In Korjukiwka unweit der ukrainisch-belarussischen Grenze hatten im März 1943 SS-Einheiten 6.700 ukrainische Männer, Frauen und Kinder erschossen. In Babi Jar wurden Ende September 1941 innerhalb von zwei Tagen fast 34.000 ukrainische Juden von Deutschen ermordet.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.