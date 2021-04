Angesichts russischer Truppenbewegungen hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, den Westen aufgefordert, sein Land stärker militärisch zu unterstützen.

Die Lage sei katastrophal, sagte Melnyk im Deutschlandfunk (Audio-Link). Der Aufmarsch russischer Truppen sei mehr als ein Säbelrasseln. Bis zu 90.000 russische Soldaten seien inzwischen mobilisiert worden. Russland wolle die Ukraine als Staat auslöschen. Melnyk betonte, man brauche vom Westen nicht nur Solidaritätsbekundungen, sondern modernste Waffensysteme, um sich verteidigen zu können. Vielleicht müsse man auch über einen nuklearen Status nachdenken.



Gestern hatten US-Präsident Biden und Bundeskanzlerin Merkel in einem Telefonat über die Lage im Osten der Ukraine gesprochen. Nach Angaben von Regierungsprecher Seibert waren sich beide darüber einig, dass Moskau zu einer Deeskalation der Situation beitragen müsse. Nach Schätzungen der USA hat Russland zuletzt zehntausende Soldaten auf die annektierte Halbinsel Krim und in Richtung der ukrainischen Grenze verlegt. Der Kreml weist die Kritik an dem Truppenaufmarsch zurück. Verteidigungsminister Schoigu bezeichnete die Verlegung Tausender Soldaten als Übung.

