In der Ukraine gibt es trotz deutlicher Aufstockung der Einsatzkräfte kaum Fortschritte bei den Löscharbeiten im Gebiet um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl.

Nach Angaben des Katastophenschutzes in Kiew schwelen mehrere Brände. Knapp 1.400 Feuerwehrleute und die Armee sind im Einsatz.



Die Behörden versicherten abermals, die Radioaktivität in den an das Sperrgebiet der Tschernobyl-Havarie von 1986 angrenzenden Gebieten liege unterhalb der Grenzwerte. Schon in den vergangenen Jahren hatte es dort Feuer gegeben. Vermutet wurde jeweils Brandstiftung.