Angriffskrieg Russlands

Im ukrainischen Sjewjerodonezk sind die meisten Gebäude nach dem heftigen Kampf um die Stadt beschädigt. (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Reka)

Die Ukraine feuere täglich 5.000 bis 6.000 Artilleriegeschosse ab, Russland etwa zehn Mal so viele, hieß es. Ohne weitere Militärhilfe aus dem Ausland werde die Ukraine den Krieg nicht gewinnen können. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief seine Truppen zum Durchhalten auf. Er sagte in seiner abendlichen Videoansprache, es gebe schmerzhafte Verluste. Doch an der Front im Osten des Landes entscheide sich, welche Seite in den kommenden Wochen dominieren werde. Im Donbass wehren sich ukrainische Truppen seit Tagen gegen die Eroberung der Stadt Sjewjerodonezk durch Russland.

