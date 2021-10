Bundespräsident Steinmeier erinnert heute in der Ukraine an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg.

Am Morgen wird Steinmeier in der Stadt Korjukiwka erwartet, in der im März 1943 binnen zwei Tagen etwa 6.700 Menschen bei einer Strafaktionen der SS gegen Zivilisten ermordet wurden. Am Abend ist eine Zeremonie in der Gedenkstätte Babyn Jar geplant. Dabei wird Steinmeier auf Einladung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj eine Ansprache halten. Auch der israelische Präsident Herzog wird dort erwartet. In Babyn Jar bei Kiew wurden am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 ukrainische Juden von deutschen Truppen erschossen.



Vor seiner Reise sagte Steinmeier, es sei ein schwerer Weg, als Bundespräsident nach Babyn Jar zu kommen. Als Teil des deutschen Vernichtungskriegs im Osten Europas seien bestialische Verbrechen und Gräueltaten verübt worden, für die er nur schwer Worte finde.

