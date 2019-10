In der Ukraine haben Tausende Menschen gegen die Einigung auf einen möglichen Sonderstatus für die Donbass-Region protestiert.

Allein in Kiew zogen nach Polizeiangaben mehr als 18.000 Menschen in mehreren Demonstrationen zum Sitz des Präsidenten. Sie warfen ihm eine Kapitulation vor den prorussischen Separatisten im Osten des Landes vor. Die Demonstranten folgten Aufrufen nationalistischer Parteien. Auch in anderen Städten gab es Proteste.



Die Konfliktparteien in der Ukraine hatten sich kürzlich auf einen Kompromiss geeinigt. Dieser sieht nach demokratischen Wahlen einen Sonderstatus für die Separatistenregion Donbass vor.



Der 14. Oktober wird in der Ukraine als "Tag des Verteidigers" gefeiert. An diesem Feiertag gehen traditionell nationalistische Kräfte auf die Straße.