Gut eine Woche nach dem Ukraine-Gipfel in Paris sind die Gespräche über einen baldigen Austausch von Gefangenen ins Stocken geraten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sprach der Agentur Interfax zufolge in Minsk von verschiedenen Problemen, die zunächst geklärt werden müssten. In der weißrussischen Hauptstadt hatten sich zuvor Vermittler der OSZE, der Ukraine und Russlands getroffen. Der ukrainische Außenminister Pristaiko erklärte, es sei nicht gelungen, einen Fortschritt zu erzielen. Der russische Vertreter Gryslow warf der Regierung in Kiew unter anderem vor, sie wolle nicht über einen Rückzug ihrer Einheiten entlang der Kontaktlinie im Osten des Landes diskutieren.



In Paris war eigentlich ein Gefangenenaustausch noch bis Ende dieses Jahres vereinbart worden. Das nächste Treffen der Kontaktgruppe ist nun erst für Mitte Januar geplant.