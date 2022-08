Nach Bahnhof-Beschuss

Der schwer nach einem russischen Angriff am ukrainischen Unabhängigkeitstag schwer beschädigte Zug in Tschaplyne in der Ukraine. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Der Sprecher des Außenministeriums in Kiew, Nikolenko, erklärte auf Facebook, es fehle an einer klaren Haltung der humanitären Koordinatorin der Vereinten Nationen in der Ukraine, Brown. Auf Facebook führte er aus, Browns Aufruf an alle Parteien, sich ans Völkerrecht zu halten, halte er für realitätsfremd. Nikolenko betonte, die Gleichsetzung der Opfer mit dem Aggressor sei völlig inakzeptabel.

Brown hatte neben ihrem Appell zur Einhaltung des internationalen Rechts an alle Parteien gesagt, sie sei von den Anschlägen wirklich schockiert. Es seien Kinder an Orten ums Leben gekommen, die als sicher erachtet worden seien.

Auch Bundesregierung verurteilt den Angriff

Auch die Bundesregierung äußerte sich schockiert angesichts der Vielzahl an zivilen Opfern. Regierungssprecher Hebestreit sagte am Mittag in Berlin, man fordere Russland nachdrücklich auf, jegliche Angriffe gegen zivile Ziele zu unterlassen und sich an internationales Recht zu halten. Die Verantwortlichen müssten von ukrainischen und internationalen Strafverfolgungsbehörden zur Rechenschaft gezogen werden.

Der Angriff hatte sich am Mittwoch am ukrainischen Unabhängigkeitstag an einem Bahnhof im Osten der Ukraine ereignet. Die Raketen trafen den Zug sowie mehrere umstehende Häuser und Fahrzeuge. Nach ukrainischen Angaben gab es mindestens 22 Tote und 31 Verletzte. Das russische Verteidigungsministerium hatte den Angriff auf den Zug bestätigt und erklärt, darin seien Waffen transportiert worden.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.