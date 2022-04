Ob das Feuer auf der "Moskwa" durch einen Angriff oder eine andere Ursache ausgelöst wurde, ist noch unklar (picture alliance / dpa | Can Merey)

Dabei seien in der Nacht ein Kampfflieger vom Typ MiG-29, ein Hubschrauber und eine Kampfdrohne vom Typ Bayraktar zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Konaschenkow. Darüber hinaus seien zwei Waffenlager in den Gebieten Odessa und Donezk attackiert worden. Konaschenkow erklärte weiter, in der umkämpften Hafenstadt Mariupol hätten sich mittlerweile fast 1.200 ukrainische Soldaten ergeben und in russische Gefangenschaft begeben. Die Ukraine hat derartige Angaben wiederholt zurückgewiesen.

Der ukrainische Präsidentenberater Arestowytsch schrieb unterdessen auf Twitter, das im Schwarzen Meer durch eine Explosion beschädigte russische Kriegsschiff "Moskwa" sei inzwischen gesunken. Das russische Verteidigungsministerium erklärte dagegen, das Feuer auf dem Raketenkreuzer sei mittlerweile eingedämmt. Er laufe auch nicht Gefahr zu sinken.

