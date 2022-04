Ob das Feuer auf der "Moskwa" durch einen Angriff oder eine andere Ursache ausgelöst wurde, ist noch unklar (picture alliance / dpa | Can Merey)

Das Flaggschiff "Moskwa" ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau trotz massiver Schäden weiter seetüchtig. Das Ministerium bestätigte einen Brand sowie Schäden auf dem bekannten Kreuzer der russischen Schwarzmeerflotte. Die Besatzung aber sei in Sicherheit gebracht worden. Die Explosionen von Munition an Bord seien beendet, die Raketen selbst seien nicht beschädigt, hieß es. Das Kriegsschiff werde jetzt zur Reparatur in einen Hafen gebracht.

Das Ministerium widersprach damit Behauptungen aus der Ukraine, nach denen die "Moskwa" durch einen Raketenangriff versenkt worden sei.

Russland meldet Angriff auf Flugplatz in Dnipro

Die russische Armee hat nach eigenen Angaben einen Flugplatz in der ostukrainischen Millionenstadt Dnipro beschossen. Dabei seien in der Nacht ein Kampfflieger vom Typ MiG-29, ein Hubschrauber und eine Kampfdrohne vom Typ Bayraktar zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Konaschenkow. Darüber hinaus seien zwei Waffenlager in den Gebieten Odessa und Donezk attackiert worden. Konaschenkow erklärte weiter, in der umkämpften Hafenstadt Mariupol hätten sich mittlerweile fast 1.200 ukrainische Soldaten ergeben und in russische Gefangenschaft begeben. Die Ukraine hat derartige Angaben wiederholt zurückgewiesen.

