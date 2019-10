Die ukrainische Justiz überprüft die Geschäfte einer Gasfirma, für die früher der Sohn des US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Biden gearbeitet hat.

Das gab nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew bekannt. Sie betonte allerdings, dass die zu untersuchenden Affären der Firma Burisma vermutlich nichts mit Hunter Biden zu tun hätten. US-Präsident Trump hatte seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj zu Ermittlungen gedrängt. Er beschuldigt die Bidens, in Korruptionsvorgänge verstrickt zu sein, hat dafür aber keine Beweise vorgelegt.



Biden senior will bei der US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gegen Trump antreten und hat derzeit gute Chancen, von der Demokratischen Partei nominiert zu werden. Die Partei prüft wegen der Ukraine-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.