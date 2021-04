Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich beunruhigt über russische Truppenbewegungen unweit der ukrainischen Grenze geäußert.

Er verfolge mit "ernster Sorge die russischen Aktivitäten rund um die Ukraine", erklärte Borrell im Kurznachrichtendienst Twitter nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Borrell sagte der Regierung in Kiew die "standhafte Unterstützung" der Europäischen Union zu. Er kündigte an, das Thema beim nächsten Treffen der Außenminister der EU-Staaten anzusprechen, an dem auch der ukrainische Chefdiplomat teilnehme.

