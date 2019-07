Die Europäische Union bewertet das Ergebnis der Parlamentswahl in der Ukraine als starkes Mandat für Reformen.

Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Mogherini teilte mit, dass es nun in der Verantwortung der neuen Behörden sei, die Erwartungen der Bürger zu erfüllen. Wichtig seien der Kampf gegen die Korruption und die Förderung der Rechtsstaatlichkeit. Weiter hieß es, die EU stehe an der Seite der Ukraine und freue sich, die politische und wirtschaftliche Annäherung voranzutreiben.



Bei der Wahl am Sonntag erreichte die Partei von Präsident Selenskyj nach vorläufigen Ergebnissen eine absolute Mehrheit. Die Wahlkommission in Kiew sprach von einem ordnungsgemäßen Verlauf der Abstimmung. Auch die OSZE lobte sie als demokratisch. Die Wahlbeteiligung lag unter 50 Prozent.