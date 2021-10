Wegen der anhaltenden Spannungen zwischen Kiew und Moskau erwägt die Europäische Union einem Medienbericht zufolge eine militärische Ausbildungsmission in der Ukraine.

Wie die Zeitung "Welt am Sonntag" schreibt, hat der Europäische Auswärtige Dienst in einem internen Arbeitspapier eine Mission für die Ausbildung von ukrainischen Offizieren in Aussicht gestellt. Ein solches Projekt würde die Sichtbarkeit und das Engagement gegenüber den Ländern der Partnerschaft unterstreichen, heißt es in dem Papier. Der Einsatz würde zudem ein Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine sein - angesichts der fortlaufenden militärischen Aktivitäten der Russischen Föderation an den Grenzen zur Ukraine und in der annektierten Krim. In dem Arbeitspapier werden dem Bericht zufolge aber noch weitere Möglichkeiten genannt, wie die EU zur Verbesserung der Fähigkeiten der ukrainischen Armee beitragen könnte.

