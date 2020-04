Die Feuerwehr in der Ukraine hat nach Behördenangaben erste Löscherfolge bei den Bränden rund um Tschernobyl erzielt.

Der Katastrophenschutz in Kiew teilte mit, es gebe in der radioaktiv belasteten Sperrzone kein offenes Feuer mehr. Vereinzelte Glutherde würden noch beobachtet. Unterstützt von Hubschraubern und Flugzeugen seien mehr als 400 Feuerwehrleute im Einsatz. In der vergangenen Nacht hätten auch Regenfälle die Löscharbeiten begünstigt.



Die Brände waren vor gut zehn Tagen ausgebrochen. In den vergangenen Jahren kam es mehrfach zu Feuern in den unbesiedelten Gebieten der Sperrzone rund um Tschernobyl. Als Ursache wurde meist Brandstiftung vermutet.