Der in Russland inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hat seinen seit fast fünf Monaten andauernden Hungerstreik nach russischer Darstellung unterbrochen.

Er habe die Protestaktion gestoppt, meldet die Agentur Interfax unter Berufung auf die Strafvollzugsbehörde. Von Senzows Anwalt lag zunächst keine Bestätigung vor. Seit Ende September wird sein Mandant in einem Krankenhaus behandelt.



2014 war der Filmemacher auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim wegen angeblich geplanter Terroranschläge festgenommen worden. Ein Jahr später wurde er in einem international kritisierten Prozess zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er verbüßt er die Strafe in einer Strafkolonie im äußersten Norden Russlands.