Andrij Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland (Ukrainische Botschaft in Deutschland)

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnyk, sprach von Kriegsschiffen und Luftabwehrsystemen. Diese seien notwendig, um die Kosten für einen Einmarsch russischer Streitkräfte in die Höhe zu treiben. Melnyk sagte der Deutschen Presse-Agentur, nur so könne der russische Präsident Putin von seinem Kurs abgebracht werden. Die Bundesregierung hatte Waffenlieferungen in die Ukraine bereits eine Absage erteilt.

An dieser Haltung regen sich in der Ampel-Koalition aber auch Zweifel. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sagte der "Bild"-Zeitung, man solle über die Lieferung genau definierter Defensivwaffen an die Ukraine nachdenken. Dabei müsse es zunächst um Unterstützung bei der Abwehr von Angriffen gehen.

Russland forderte unterdessen alle Nato-Staaten auf, kein Kriegsgerät mehr in die Ukraine zu schicken.

