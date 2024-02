Blockaden an der Grenze

Bauernproteste in Polen (Darek Delmanowicz / PAP / dpa / Darek Delmanowicz)

Am Sonntag hatten Landwirte mehrere Lastwagen aus der Ukraine gestoppt und die Ladung auf der Straße verteilt. Das Agrarministerium in Kiew prangerte eine "mutwillige Zerstörung" von ukrainischem Getreide an und forderte Strafen. Außenminister Kuleba sprach von einer "inakzeptablen Aktion". Die polnische Bezirksstaatsanwaltschaft in Lublin erklärte, es sei eine Untersuchung eingeleitet worden.

Seit Monaten protestieren polnische Landwirte gegen die Einfuhr günstigerer Produkte aus der Ukraine. Dabei werden regelmäßig Grenzübergänge blockiert. Die Bauern fordern von der EU, die infolge des russischen Angriffskrieges ausgesetzten Zölle auf viele Einfuhren aus der Ukraine wieder zu erheben.

