UNO-Vollversammlung

Gebäude der Vereinten Nationen in New York (picture alliance / AA / Aytac Unal)

Die sogenannten Referenden hätten keine Beziehung zu dem gehabt, was man den Ausdruck des Volkswillens nenne, sagte der ukrainische UNO-Botschafter Kyslyzja in New York. Er forderte die Vollversammlung zur Annahme einer Resolution auf, die von Russland verlangt, seine Handlungen rückgängig zu machen. Die jüngsten Raketenangriffe Moskaus in der Ukraine zeigen Kyslyzja zufolge erneut, dass Russland ein terroristischer Staat sei.

Am Ende der Sitzung, die sich aufgrund einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern bis morgen hinziehen könnte, soll das mit 193 Mitgliedstaaten größte Gremium der Vereinten Nationen über die Resolution zur Verurteilung Moskaus abstimmen. Resolutionen der Vollversammlung sind anders als beim Sicherheitsrat völkerrechtlich nicht bindend.

11.10.2022