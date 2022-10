UNO-Vollversammlung

Gebäude der Vereinten Nationen in New York (picture alliance / AA / Aytac Unal)

Die sogenannten Referenden hätten keine Beziehung zu dem gehabt, was man den Ausdruck des Volkswillens nenne, sagte der ukrainische UNO-Botschafter Kyslyzja in New York. Er forderte die Vollversammlung zur Annahme einer Resolution gegen die Annexionen auf. Die jüngsten Raketenangriffe Moskaus in der Ukraine zeigten erneut, dass Russland ein terroristischer Staat sei. Der russische UNO-Botschafter Nebensja bekräftigte hingegen die Darstellung Moskaus, wonach es sich bei den Raketenangriffen um Vergeltung für einen von der Ukraine verübten "Terroranschlag" auf die Krimbrücke am Samstag gehandelt habe. Etliche weitere Redner kritisierten die russischen Angriffe hingegen, darunter der Vertreter der Türkei.

In der Vollversammlung soll über eine Resolution abgestimmt werden, in der Moskau aufgefordert werden soll, die illegalen Annexionen der ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja rückgängig zu machen.

