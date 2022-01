Der ukrainische Außenminister Kuleba (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Er sagte der "Bild am Sonntag", man erwarte einen deutlichen Kurs gegenüber den russischen Drohungen. Kein Geschäftsinteresse und kein Bedürfnis nach Verständnis für den russischen Präsidenten Putin seien es wert, einen Krieg in Europa zuzulassen. Kuleba bezeichnete Putin als einen "Meister" im Schüren von Ängsten.

Auch die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann rät zu Härte gegenüber Russland. Putin verfolge Großmachtfantasien und wolle zurück in die Zeit des Kalten Kriegs.

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Wadephul, sprach sich in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Er sagte, die Bedrohung der Ukraine durch Russland sei real.

Nach den morgigen Gesprächen in Kiew wird Baerbock am Dienstag in Moskau erwartet.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.