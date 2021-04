Die Außenminister der G7-Staaten sowie die EU haben eine Verlegung russischer Truppen an die Grenze zur Ukraine und in die von Russland annektierte Halbinsel Krim verurteilt.

In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, die groß angelegten Truppenbewegungen seien nicht angekündigt worden. Sie stellten bedrohliche und destabilisierende Aktivitäten dar. Russland müsse seine internationalen Verpflichtungen in Bezug auf die Transparenz militärischer Bewegungen einhalten.



Die Ukraine wirft dem Nachbarland vor, in den vergangenen Wochen mehr als 80.000 Soldaten an seinen nördlichen und östlichen Grenzen sowie auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim zusammengezogen zu haben. Russland dementierte die Truppenbewegungen nicht, betonte aber, es handele sich um innere Angelegenheiten. International wächst die Sorge, der seit Jahren andauernde Konflikt könnte erneut eskalieren.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.