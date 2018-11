In der Ukraine ist an den Beginn der prowestlichen Proteste vor fünf Jahren erinnert und der Opfer gedacht worden.

Präsident Poroschenko stellte an der provisorischen Gedenkstätte in Kiew Windlichter auf, wie das Präsidialamt mitteilte. An der Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit nahmen auch Ministerpräsident Groisman und Parlamentschef Parubij teil. Die Massenproteste für ein Abkommen mit der EU und gegen eine Annäherung an Russland hatten im November 2013 friedlich begonnen. Zwei Monate später eskalierte der Konflikt. Bei den Auseinandersetzungen kamen rund 100 Menschen ums Leben. Der prorussische Präsident Janukowitsch wurde abgesetzt.



Bundesaußenminister Maas sagte in Berlin, Deutschland vergesse die Hoffnungen der Demonstranten wie die Leiden der Ukraine nicht. Man werde sich deshalb weiter entschieden für Frieden und für die territoriale Integrität der Ukraine einsetzen.