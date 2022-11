Zum Gedenken an die Opfer des Holodomor haben Menschen am Mahnmal in Kiew Lichter aufgestellt und Blumen niedergelegt. Archivbild. (picture alliance / dpa / Sergey Dolzhenko)

Zu den Gedenkfeiern am Mahnmal für die Opfer in Kiew waren mehrere europäische Staats- und Regierungschefs angereist, etwa Polens Premier Morawiecki und die Regierungschefin Litauens, Simonyte. Der ukrainische Präsident Selenskyj zog eine Parallele vom Holodomor zum derzeitigen russischen Angriffskrieg. Mit Blick auf gezielt zerstörte Energieinfrastruktur schrieb er im Messengerdienst Telegram, das Land habe einst durch Hunger zerstört werden sollen, jetzt durch Dunkelheit und Kälte. In großen Teilen der Ukraine sind die Menschen zurzeit ohne Strom; betroffen ist unter anderem die Hauptstadt Kiew.

In den Jahren 1932/33 hatte der damalige Sowjetdiktator Stalin mit der erzwungenen Kollektivierung der Landwirtschaft eine Hungersnot in der Ukraine herbeigeführt. Bis zu vier Millionen Menschen starben. Mehrere Länder haben den Holodomor als Genozid am ukrainischen Volk eingestuft. Der Bundestag berät am Mittwoch über einen Resolutionsentwurf, der eine Einordnung als Völkermord nahelegt.

