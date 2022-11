Holodomor

Ukraine gedenkt der Hungersnot vor 90 Jahren

In der Ukraine ist an den Beginn der Hungersnot Holodomor vor 90 Jahren erinnert worden. Zu den Gedenkfeiern am Mahnmal für die Opfer in Kiew waren mehrere europäische Staats- und Regierungschefs angereist, etwa Polens Premier Morawiecki und die Regierungschefin Litauens, Simonyte. Der ukrainische Präsident Selenskyj zog eine Parallele vom Holodomor zum derzeitigen russischen Angriffskrieg.

27.11.2022